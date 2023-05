Tiago Machado renova pelo Boavista: "Quando o míster me chamou ao banco..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.



Tiago Machado, de 19 anos, estreou-se ao serviço da equipa principal do Boavista e prolongou o contrato por cinco anos.

O avançado de 19 anos, que está a cumprir a sexta temporada no Boavista, estreou-se no último fim de semana pela equipa principal, depois de ter sido um dos destaques, ao longo do ano, na equipa de Sub-19 na I Divisão Nacional de Juniores.

"Estou extremamente feliz por prolongar o contrato com o Boavista, é a concretização de um sonho. Tem sido uma das semanas mais especiais da minha vida. Estreei-me no Bessa pela equipa principal e agora renovo contrato. Melhor era impossível", começou por dizer.

Tiago Machado agradeceu ainda a toda a estrutura pelo apoio dado e também ao treinador da equipa, Petit, que lhe deu a oportunidade de realizar um sonho.

Descreveu a sua estreia no sábado passado no jogo frente ao Braga como "um sonho tornado realidade": "Quando o míster me chamou ao banco, confesso que fiquei um pouco nervoso, mas depois entrei, marcámos o golo e tudo correu bem. Sinto-me realizado por ter tido a possibilidade de jogar pela equipa principal, depois de tantos anos de dedicação ao clube. Foi um sonho tornado realidade e estou muito orgulhoso", salientou Tiago Machado.

O avançado que marcou esta época, ao serviço da equipa de Sub-19, 19 golos em 31 jogos, elogiou o trabalho da formação do Boavista ao longo dos últimos anos : "Sabemos que temos a porta da equipa principal sempre aberta. Isso dá uma motivação ainda maior para todos fazermos um bom trabalho nos escalões de formação, porque sabemos que as pessoas estão atentas ao nosso trabalho. Mas, como disse, isto é apenas o primeiro passo na minha carreira profissional. Não quero ficar por aqui e agora tudo depende do meu trabalho", afirmou.