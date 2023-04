"Temos apresentado um excelente futebol e merecíamos ter mais pontos"

Gaius Makouta, que já ultrapassou a marca dos 30 jogos nas duas épocas de Boavista, falou aos canais oficiais do clube. Lamentou a falta de sorte da equipa de Petit e pediu foco no próximo encontro dos axadrezados, diante do Rio Ave,

Evolução desde a chegada: "Sinto-me muito feliz no Boavista, o clube deu-me todas as condições para crescer como jogador e penso que tenho aproveitado estes dois anos para evoluir em todos os aspetos do meu jogo. Já tenho mais de 60 partidas realizadas pelo Boavista [67 no total] e essa experiência de jogo, juntamente com o trabalho diário, permitiu-me ser, ao dia de hoje, muito melhor jogador. Subi vários patamares do meu jogo aqui: estou mais forte nos duelos e na leitura de jogo, sendo que também consigo aproveitar melhor os meus pontos fortes. Posso dizer que sou um jogador muito, muito melhor do que era quando cheguei ao Boavista, e tenho de agradecer esta minha evolução a toda a estrutura do clube, treinadores e aos meus colegas de equipa."

Ponta de sorte que tem faltado: "Temos um excelente grupo de trabalho, muito forte, unido e de grande qualidade. Como já disse, queremos acabar bem a época e vamos continuar a trabalhar nesse sentido. O objetivo é ganhar o próximo jogo, depois o seguinte, e assim sucessivamente. Queremos acabar o mais acima possível na classificação e é uma pena não termos mais pontos neste momento, porque merecíamos mais, mas, por vezes, faltou-nos uma pontinha de sorte. No entanto, como já referi, agora o que interessa é o jogo com o Rio Ave, que queremos muito vencer para dar uma alegria aos nossos adeptos."

Antevisão à partida: "Vamos fazer tudo para vencer no próximo sábado, estamos motivados para voltar a fazer uma grande exibição. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio que os adeptos nos têm dado ao longo da temporada e pedir-lhe para nos virem apoiar no jogo com o Rio Ave, porque vamos precisar da ajuda deles para vencer."

Ainda o empate em Vizela: "Fizemos um grande jogo com o Vizela, fomos superiores e o resultado foi injusto, tal como já aconteceu em vários momentos ao longo da temporada. Temos apresentado um excelente futebol e merecíamos ter mais pontos no campeonato. Mas não vale a pena ficar a lamentar, isso já faz parte do passado, e agora temos é de olhar para o que se segue. Queremos acabar bem a época e já estamos focados no jogo com o Rio Ave."