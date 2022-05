"Tem de haver um pouco mais de tolerância, hoje em dia é muito fácil dar amarelos e vermelhos"

Petit, treinador do Boavista, fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro de amanhã diante do V. Guimarães, que conta para a jornada 33 da Liga Bwin. O duelo arranca às 20h15, no Estádio do Bessa.

Subir na classificação: "Sim, é essa a ambição. Vestindo esta camisola neste clube, a exigência para que o Boavista possa andar noutros patamares. Nesse sentido, o jogo de amanhã é importante, contra um rival e no qual os jogadores gostam de participar e, nesse contexto, estamos preparados para irmos à procura dos três pontos e dar mais um passo na tabela classificativa e ir para lugares diferentes. Vai ser um jogo extremamente difícil."

Lembranças destes jogos: "Vamos apelar aos nossos adeptos para quem venham apoiar e ter uma boa moldura humana, porque vivi isso como jogador, estes jogos contra o Vitória aqui no Bessa, como em Guimarães. São jogos especiais que os jogadores gostam de jogar e os adeptos também se envolvem na semana do jogo, esperamos dar uma boa resposta. É o último jogo em casa e queremos dar uma prenda aos nossos adeptos e acabar bem aqui. A responsabilidade é imensa."

Situação do adversário: "O Vitória no último jogo empatou e quer reagir, porque tema possibilidade de chegar ao quinto lugar, vamos encontrar um adversário forte e difícil. Os nossos jogadores estão bem e sabem o que é jogar este jogo. Vai ser contra uma equipa boa."

Planificação da nova época: "Estamos em sintonia com a administração, estamos a trabalhar para fazer um plantel forte, com ambição e possamos crescer de ano para ano. Estamos, também, atentos à formação, e a trabalhar com alguns gabinetes, como o scouting, e para as melhores condições para a formação para que seja um dos pilares do Boavista. Neste momento, temos o Malheiro que está a jogar, que veio da formação; o Luís e o Fran. Tenho visto jogos dos juniores, juvenis e iniciados, temos de dar boas condições à formação."

Suspensão de um mês: "Já tentei ver... No meu tempo [de jogador] havia mais diálogo com os árbitros, mais tolerância. A festa do golo e naquele momento foi a minha reação, porque tínhamos acabado de perder o Musa e o Seba, no golo que fazemos, a emoção e ver o árbitro a correr e ver para o Musa e a mostrar-lhe o segundo cartão amarelo e depois o Seba a ser expulso. Tive aquela reação, porque foi uma alegria termos reagido logo depois do golo do Moreirense. Tem de haver um pouco mais de tolerância, olhando para trás não havia tantos amarelos e vermelhos como há agora. Hoje em dia é muito fácil dar amarelos e vermelhos, antes havia mais tolerância, os árbitros tinham mais capacidade para dialogar com jogadores e treinadores. Mas respeito a decisão deles. Eu não disse bem aquilo o que disse foi: "isto é uma vergonha". E não: "és uma vergonha. O contexto era diferente. Como já tinha sido expulso antes, talvez tenha sido por ser reincidente. Levei um mês de castigo e quatro e tal mil euros de multa..."

Malheiro e Gorré em crescimento: "É com trabalho. Trabalhando-os individualmente os jogadores que achamos que, após o treino, fazer um treino especial para melhorar alguns aspetos e pormenores que achamos para a sua posição e para as dinâmicas da equipa. Trabalhamos com eles e fazemo-los evoluir para o coletivo ser forte. É tudo fruto deles, como o Gorré, Malheiro, Makouta ...Temos a valorização dos jogadores com qualidade."