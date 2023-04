"Talvez na próxima época possa ser um dos capitães do Boavista"

Reggie Cannon conversou com os canais de comunicação do Boavista e abordou vários temas. Do percurso ao possível estatuto no próximo ano, passando pelos encontros diante de Vitória de Guimarães e Vizela, o norte-americano tocou em temas importantes da atualidade axadrezada

Reação ao triunfo diante do V. Guimarães: "Foi uma vitória importante, estávamos a precisar de um bom resultado. Antes do último jogo, a confiança da equipa estava um pouco em baixo, até porque já não vencíamos há alguns jogos, mas esta vitória devolveu-nos essa energia positiva. Houve sempre luta, entrega, esforço, mas nem sempre os resultados apareceram. Mostrámos neste último jogo que estamos preparados para as grandes batalhas e que estamos todos prontos para morrer uns pelos outros dentro do campo, algo que faz parte da identidade do Boavista. Foi uma vitória especial, mas, agora, não podemos parar. Queremos mais."

Próximo jogo em Vizela: "Como disse, queremos mais. A equipa sente-se confiante para o próximo jogo, assim como no trabalho do treinador. Sempre tivemos a mentalidade certa. Nos treinos, todos queremos ganhar, mesmo nos exercícios e jogos que fazemos entre nós, e essa competitividade tem-nos feito crescer. Esta boa energia que se sente no grupo traz-nos ainda mais força para mantermos a mentalidade vencedora. Estamos com um espírito positivo e penso que temos todas as condições para voltar a fazer um grande jogo em Vizela."

Pontuação injusta: "A verdade é que todos sentimos que podíamos, e merecíamos, ter mais pontos, mas o futebol é mesmo assim. Agora estamos focados em fazer um grande final de época e subir o mais possível na classificação. Ainda sofremos pela forma como desperdiçamos alguns pontos no campeonato, até porque houve vários jogos em que fomos superiores e merecíamos bem mais, mas já não podemos fazer nada quanto a isso. Por isso, agora estamos focados e motivados para manter um bom nível exibicional e ganhar o máximo de jogos possível até ao final da época."

Percurso pelo Boavista: "Sinto que estou a fazer a melhor época da minha carreira. Tenho evoluído a cada dia que passa e todos esses jogos realizados pelo Boavista fizeram-me crescer. Aprendi muito desde que cheguei ao Bessa, continuo a aprender todos os dias, joguei em várias posições, em ambientes diferentes, e isso tem-me ajudado a ser cada vez melhor jogador. Talvez na próxima época possa ser um dos capitães deste grande clube. Este número significativo de jogos realizados pelo Boavista tem um grande significado para mim e sinto-me orgulhoso do percurso que tenho no clube."