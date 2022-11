TAD anula castigo de dois jogos à porta fechada ao Boavista

Anulado o castigo de dois jogos à porta fechada no Bessa, aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, motivado pelos cânticos de adeptos no jogo com o Estoril, de 2021/22.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao Boavista e anulou o castigo de dois jogos à porta fechada no Bessa aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, motivado pelos cânticos de adeptos no jogo com o Estoril, realizado na época passada.

Segundo o acórdão do TAD, apesar de ter sido confirmado que os "Panteras Negas" levaram a cabo atitudes racistas dirigidas a Romário Baró, "não ficou provado que a SAD boavisteira tenha promovido, consentido ou tolerado tais cânticos".

O TAD decidiu ainda "não haver fundamentação" para condenar o dirigente do Sporting Hugo Viana pela prática de qualquer infração contra o portista Pepe, no clássico da época passada no Dragão.