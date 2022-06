Substituto de Porozo no Boavista pode vir do Santos, mas há mais clubes atentos

Depois do sucesso da passagem do equatoriano pelo Bessa, a SAD encontrou outra jovem promessa do Santos para valorizar no mercado europeu, embora enfrente concorrência.

A alternativa a Jackson Porozo, 21 anos, no eixo da defesa do Boavista pode estar no Santos, o clube brasileiro ao qual, há duas épocas, o Boavista contratou o jovem internacional equatoriano cujo passe foi adquirido pelo City Group (Manchester City), por 3,5 milhões de euros, e esta semana assinou pelos franceses do Troyes, num negócio de três milhões e meio de euros: Robson Reis, 22 anos, está a ser negociado pela SAD de Gérard López e poderá, em breve, ser anunciado no Bessa.

Os termos do acordo que está em cima da mesa preveem que o Santos mantenha uma percentagem significativa do passe, que poderá ser de 50 por cento, no intuito de beneficiar da valorização dele uma futura transferência.

O Boavista não é, contudo, o único emblema da Liga Bwin atento a Robson Reis. No Brasil, garantem que Rio Ave e Arouca já sondaram o Santos pelo defesa que, no mercado de inverno, esteve muito perto de ser transferido para o Galatasary; desde então, deixou de ser utilizado, mas o mercado não o esqueceu. Por estes dias, tem o nome associado também ao Besiktas, mas é bem provável que a estreia na Europa tenha Portugal como palco.

Além de Jackson Porozo, que em apenas duas temporadas conseguiu destacar-se e assegurar um encaixe financeiro importante para a SAD do Bessa - repartiu o ano de estreia com os sub-23, com quem fez meia dúzia de jogos, e chegou à dúzia de presenças na equipa principal, onde nesta última época foi um dos habituais titulares -, o plantel de Petit viu partir também Javi García, que terminou a carreira e será treinador-adjunto do Benfica, e Tiago Ilori, de regresso ao Sporting, que o cedera por uma época.

O francês Vincent Sasso, 31 anos, conhecedor da liga portuguesa, foi contratado a custo zero, terminado o contrato com o Servette (Suíça). Junta-se a Rodrigo Abascal, Reggie Cannon e Pedro Gomes (sub-19) no lote dos centrais disponíveis. O internacional norte-americano, porém, tem mercado e é um dos jogadores que a SAD está a tentar segurar.