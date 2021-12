Stefan Mitrovic entra no radar do Boavista

Internacional sub-21 da Sérvia, embora com raízes no Canadá

O Boavista surge entre os interessados no médio-ofensivo Stefan Mitrovic, 19 anos, em destaque com meia dúzia de golos marcados pelo Radnicki Nis, da liga sérvia.

Internacional sub-21 daquele país, embora com raízes no Canadá - onde surgiu a notícia da transferência no mercado de janeiro -, é apontado ao Estrela Vermelha de Belgrado e ao Brugges (Bélgica).