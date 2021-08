Sporting empresta Ilori ao Boavista: "Tenho saudades de fazer aquilo que eu amo"

O Boavista anunciou a chegada de Tiago Ilori por empréstimo até ao final da temporada.

Tiago Ilori é o mais recente reforço do Boavista. Foi anunciado na tarde desta quinta-feira pelos axadrezados e chega por empréstimo do Sporting até ao final da época.

Oportunidade e conversa: "Neste momento, a palavra que me vem à cabeça é gratidão. Estou muito grato pela vontade que o Boavista mostrou desde o primeiro momento em contar comigo e também por me estar a dar a oportunidade de voltar a ser feliz. A conversa com o mister João Pedro Sousa foi importante, o clube é gigantesco, e eu, estando numa situação da minha carreira em que já não jogo há algum tempo, sinto que é uma bênção ter um clube como o Boavista a dar-me a oportunidade de voltar a jogar".

Sobre objetivos: "A nível pessoal, quero voltar a sentir a alegria de jogar. Nesta fase da minha carreira, queria ficar em Portugal e fazê-lo no Boavista é simplesmente fantástico. Conheço muito bem o clube e a história do clube, tenho vários amigos boavisteiros, e estou mesmo muito feliz por estar aqui. Queria voltar a sentir-me valorizado e foi isso que aconteceu nestes últimos dias. Agora, tenho de retribuir todo este carinho no dia a dia, com muito trabalho, sempre em prol da equipa, dos meus companheiros e do Clube".

Sobre os adeptos: "Como já disse, tenho alguns amigos boavisteiros e sei bem qual é o sentimento e a mística deste grande clube. Já estive no Bessa como adversário e foi sempre um dos estádios mais difíceis de jogar, em boa parte por culpa dos adeptos, que têm uma energia especial. Os adeptos não se compram, o clube nasce assim, são anos e anos de história... Já representei alguns clubes com uma grande história e adeptos incríveis e o Boavista também está entre esses clubes".

Momento da carreira: "Estou focado, muito dedicado e mais maduro. Tive muito tempo para pensar. Sabia exatamente aquilo que queria - e eu queria muito jogar em Portugal num clube como o Boavista. Tenho saudades de fazer aquilo que eu amo. No fundo, com esta oportunidade, voltei a sentir-me um jovem com 19 ou 20 anos. Estou mesmo muito feliz com esta oportunidade e prometo que vou dar o máximo todos os dias para honrar a história desta grande Instituição".

Declarações à comunicação do clube