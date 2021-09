Declarações do treinador do Boavista, no final do encontro com o Benfica (3-1)

Jogo: "Tentámos ser corajosos e ambiciosos e isso falhou. É uma crítica ao treinador e não aos jogadores, porque falar disso na antevisão é fácil, ali falamos no plano teórico. Mas, na prática, não conseguimos. A nossa primeira parte foi muito fraca. Sofremos um golo aos 14 minutos e até aí tivemos bola um minuto. O Benfica foi muito forte. Tivemos a felicidade de chegar ao empate numa situação que queríamos que tivesse sucedido mais vezes."

Segunda parte: "No intervalo retificamos para sermos mais corajosos e já conseguimos ser mais o Boavista que queremos ser. Vamos pegar nas coisas boas da primeira parte."

As ausências "Estamos com algumas dificuldades. Hoje, para além da derrota, se calhar temos um assunto mais mais grave: a lesão do Hamache, que parece ser grave."