Sócios do Boavista aprovam parceria com grupo do investidor Gerárd Lopez

Entrada do empresário não contou com votos contra.

Os associados do Boavista aprovaram na sexta-feira a parceria com o grupo do empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, que implica a "transmissão parcial das participações sociais" do clube da I Liga na SAD.

Numa assembleia-geral extraordinária realizada no Estádio do Bessa, no Porto, 308 sócios formalizaram a entrada do proprietário dos franceses do Lille e dos belgas do Mouscron no capital social axadrezado, sem votos contra e com nove abstenções.

O relatório e contas e respetivo parecer do Conselho Fiscal relativo ao ano de 2019 também foi discutido e aprovado com 253 votos favoráveis, 51 abstenções e quatro votos contra, de acordo com uma nota publicada no site oficial do Boavista.

A sessão magna decorreu em consonância com as restrições impostas pela pandemia de covid-19 e registou diversas intervenções de associados, tendo em vista uma viragem na política de gestão da SAD, cuja maioria do capital passará a ser detida por Gérard Lopez.

O dono e fundador da empresa Genii Capital, especializada em gestão de marcas e tecnologias de futuro, estabeleceu no verão um pré-acordo com a direção de Vítor Murta, procurando o regresso do emblema campeão nacional em 2000/01 aos palcos europeus.

Sinal dessa ambição foi a profunda remodelação estrutural ocorrida no defeso, que se traduziu na aquisição de 20 reforços e do treinador Vasco Seabra, além das nomeações de Ricardo Costa e Admar Lopes como diretor desportivo e diretor-geral, respetivamente.​​​​​​​

O "braço direito" de Luís Campos, diretor desportivo do Lille, negou na quarta-feira "uma ligação" do Boavista com o atual segundo classificado da Liga francesa, enaltecendo um projeto "completamente autónomo", que está a criar "bases para um futuro de sucesso".

"Temos o objetivo de jogar um futebol condizente com o potencial técnico dos nossos jovens talentos, mas que beba muito do ADN do Boavista em termos de agressividade, garra e querer. Assim, vamos criar uma simbiose perfeita com a nossa massa adepta e voltar a ter um ambiente infernal para os adversários no Bessa", vincou Admar Lopes.

O Boavista ocupa a 14.ª posição da I Liga, com apenas dois pontos somados em nove possíveis, e vai defrontar o Vitória de Guimarães no encontro de encerramento da quarta jornada, marcado para 19 de outubro, no Estádio do Bessa, no Porto.