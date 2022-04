Sebastián Pérez: "Petit tem uma maneira particular de falar connosco"

Sebastián Pérez, médio do Boavista, falou à comunicação social durante o treino aberto que os axadrezados promoveram esta quinta-feira.

Reta final do campeonato após a vitória em Famalicão: "Estamos a pensar de uma forma positiva, depois de uma vitória muito importante ante o Famalicão. Agora estamos focados no jogo com o Arouca, é uma luta com poucos pontos de diferença, sabemos que ganhando ficaremos ainda mais tranquilos. A vitória dá sempre confiança e permite trabalhar mais tranquilamente, mas temos mais seis jogos difíceis contra rivais diretos. Estamos a trabalhar e a jogar bem."

Sobre o Arouca, próximo adversário: "É uma equipa sólida, que tem bons jogadores, como em todos na Liga. Teremos respeito, eles também têm a alegria e a tranquilidade pela última vitória sobre o Gil Vicente, que é uma grande equipa. Vamos estar muito focados e vamos analisar os vídeos dos jogos deles para os conhecer melhor."

A sua carreira está a correr bem, o que há de diferente? "Confiança. Quando temos a possibilidade de jogar muitos jogos, em algum momento tudo sai e flui, estou tranquilo e a ter uma boa época. Espero terminar os deis jogos de igual forma."

Meta de pontos: "Pensamos sempre a jogo a jogo e a olhar para acima. Para este jogo pedimos o apoio dos adeptos e para a reta final."

Arouca marcou a viragem no comando técnico: "Todos os treinadores têm uma ideia diferente e uma forma de falar e Petit tem uma maneira particular de falar connosco. Foi jogador e conhece bem o que o jogador sente. Adaptámo-nos à sua ideia que caiu bem na equipa."

Como é essa forma de falar de Petit? "Ele sabe como nos sentimos, jogou em muitas equipas e na seleção. Tem uma maneira diferente de falar, ele sabe muito bem como nos sentimos no treino e em cada jogo."

Boavista ainda não venceu em casa em 2022: "Tem faltado golos... muitos empates, mas acho que a atitude tem sido mais para ganhar, faltou sorte. Esperamos mudar tudo este sábado."

Afastamento da Colômbia do Mundo: "Triste, todo o país está triste pelos jogadores e qualidade da seleção. É olhar para a frente. Temos quatro anos para nos preparar para o próximo Campeonato do Mundo."