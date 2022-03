Sebastian Perez após o Boavista-FC Porto: "O FC Porto tentou perder algum tempo..."

Sebastian Perez com Otávio

Declarações de Sebastian Perez após o Boavista-FC Porto (0-1), partida da 27ª jornada da Liga Bwin

Análise ao jogo: "Foi um jogo muito difícil, porque o FC Porto é uma grande equipa, mas tentámos fazer um jogo jogo. Na segunda parte tivemos ocasiões para empatar e o FC Porto tentou perder algum tempo, porque vinha cansado do jogo com o Lyon. Reagimos um pouco tarde, mas tivemos oportunidades. Infelizmente perdemos. Queríamos somar pontos, mas temos de pensar no próximo jogo."

Pressing final: "Aproveitámos os últimos dez minutos, numa altura em que o FC Porto talvez estivesse cansado e apostado em guardar o 1-0. Tentámos fazer o empate, com três ou quatro ocasiões, mas não conseguimos. É pensar no próximo jogo e agradecer aos adeptos, que estiveram muito bem."

Penálti muda momento: "O futebol é de momentos, de emoções e esse foi um momento em que sentimos que podíamos reagir para chegar ao empate. Não conseguimos, mas estamos tranquilos, porque fizemos um bom jogo."