Seabra e a competitividade: "Quem está ao meu lado tem que me querer bater"

Técnico do Boavista descreve o reforço Jackson Porozo e o espírito do plantel

Tempo e otimismo: "Mais importante que as sensações, é importante sermos positivos. É necessário construir bases, uma estabilidade grande no clube, construirmos garantias que aquilo que estamos a fazer é consolidado e não uma coisa efémera. Enfrentamos um projeto que tem uma ideia clara: trazer o Boavista para um caminho d estabilidade e sucesso. Isso é garantido com bases sólidas, crenças, convicções, saber para onde se quer ir. Não estou a dizer que só vamos ganhar daqui a 10 jogos, o que temos de perceber é que temos 13 nacionalidades diferentes, hoje anunciámos a 16.ª contratação, temos uma crença e uma convicção muito grande em nós. Esse tempo vai ser importante para as relações que vão ser criadas entre nós. Não haver jogos não nos vai retirar a competição que temos entre nós. Treinamos todos os dias com raça, crer, convicção."

Erros e crescimento: "Temos de estar sujeitos a erros e a momentos difíceis, crescemos nessa dificuldade. O Boavista é maior exemplo de um clube que esteve no tpo, teve um momento difícil e hoje está bem vivo novamente. Estamos a criar algo novo e diferente, mas sentimos que vai ter sucesso. O tempo vai criar bases sólidas para que tenhamos um Boavista capaz e não ao sabor daquilo que pode acontecer. Seja um jogador de 18, 20 ou 30 anos qualquer jogador tem riscos associados, queremos enfrentar esses riscos com positividade."

Jackson Porozo: "Jogador agressivo, muito rápido, com uma dimensão física que era importante acrescentarmos à equipa. É jovem com a perspetiva de poder crescer e criar competitividade interna de que necessitávamos para que nunca ninguém dê o lugar por garantido. O que está ao meu lado para a posição tem que me querer bater e ficar com o meu lugar."