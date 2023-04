Declarações de Petit, treinador do Boavista, na antevisão do jogo com o Vizela, marcado para esta segunda-feira, às 20h15

Perspetivas para o jogo contra o Vizela: "Esperamos um jogo extremamente difícil, perante um adversário que vem de três vitórias seguidas, que nos últimos cinco jogos ganhou quatro e que causa muitas dificuldades em sua casa, mas nós também vimos de um jogo bem conseguido e de uma boa vitória. Esperamos um jogo difícil, com golos. Trabalhámos sobre os processos do Vizela, reforçando o que fizemos no último jogo, mantendo a mesma mentalidade, a mesma ambição e garra que tivemos, porque o jogo será exigente, mas estamos preparados para dar uma boa resposta e conseguir os três pontos."

Qual é a estratégia para travar o bom momento do Vizela? "É de ser iguais a nós próprios, colocar uma intensidade forte, ganhar os duelos a serem ganhos e sermos práticos nos nossos processos. Quando somos capazes de colocar o nosso ADN, os adversários passam por dificuldades, mas temos de ter noção que do outro lado há uma equipa forte e com qualidade, o Guzzo e Samu foram meus jogadores, e um público que puxa muito pela equipa. Temos de manter a mesma determinação e tal como os meus jogadores têm dito, sabem a pouco os pontos que temos. Temos 21 para conquistar e amanhã queremos os três."

O ultimo triunfo deu mais tranquilidade? "As vitórias trazem sempre mais tranquilidade, mas temos de continuar a ser humildes. Trabalhamos bem esta semana, que foi longa e deu para trabalhar vários aspetos. Se tivermos a mesma garra e mentalidade que tivemos contra o V. Guimarães, será um jogo difícil para o adversário, porque somos intensos, chegamos rapidamente à baliza contrário e criamos muitos ocasiões. Em termos defensivos, temos de tentar consentir o mínimo ao Vizela e foi isso que trabalhamos nesta semana, para evitar alguns erros que por vezes cometemos."

Como explica o momento de eficácia de Salvador Agra? "É um jogador que admiro muito. A forma de trabalhar dele foi sempre a mesma. Veio para uma realidade diferente como a do Boavista e estava a precisar de fazer um ou dois jogos bons, a fazer golos e isso deu-lhe moral, também já tinha marcado na pausa das seleções, marcando golos nos particulares, e sentimos que se começou a soltar. É fruto do trabalho dele, esperemos que amanhã continue com a pontaria afinada, mas é sempre um jogador que dá tudo em campo, mesmo quando as coisas não correm bem, e é um jogador à imagem do Boavista."

Reggie Cannon disse que podia ser capitão na próxima época, concorda? "Ele já fala um pouco português, já se percebe o que transmite para os companheiros. Vai para a quarta época, é dos jogadores que está cá há mais tempo, já conhece um pouco da estrutura, os adeptos e a história do Boavista. É um dos jogadores que pode transmitir essa mística para futuros jogadores e possa manter o núcleo duro do Boavista".