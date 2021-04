"Se é para dizer que o Boavista não fica na I Liga, poupam-nos deslocações e estágios"

Vítor Murta, presidente do Boavista

Declarações de Vítor Murta, presidente do Boavista, no final do partida da 26ª jornada, com o Rio Ave, que empatou empatado a três golos

Sobre o jogo: "Estou extremamente orgulhoso dos meus jogadores e daquilo que fizeram. Demonstraram serem grandes atletas e grandes homens. Contente com os meus jogadores, com a equipa técnica e staff."

Orgulho: "Orgulhoso de ser presidente deste grande clube, mas não posso deixar de dizer que estou com um sentimento de frustração, porque Boavista é equipa com mais vermelhos, mais tempo com menos jogadores em campo e equipa que sofre mais penáltis. Acima de tudo, começamos a ficar preocupados."

Preocupado: "Se é para dizer que o Boavista não fica na I Liga, poupam-nos deslocações, estágios. Estou sinceramente preocupado. Preocupado com estado do futebol, mas não com destino desta equipa. Contra tudo e contra todos vamos permanecer na I Liga. Hoje demonstraram o espírito da pantera. carácter enorme. Vão orgulhar todos os boavisteiros".