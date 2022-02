Jogador brasileiro viu o quinto amarelo na Liga Bwin no jogo com o Santa Clara.

O Boavista, sabe O JOGO, deu entrada com um pedido de despenalização do cartão amarelo visto por Sauer no encontro com o Santa Clara e que o afasta da próxima jornada do campeonato, por ter sido o quinto na prova, contra o Vizela Em causa um lance ao minuto 73 com Ricardinho.

O próprio jogador brasileiro, esta quarta-feira, não escondeu a indignação com a decisão do árbitro André Narciso. "Por incrível que pareça, recebi cartão amarelo neste lance... E estou fora do próximo jogo... Deixo para vocês julgarem. Tirem as vossas próprias conclusões!", escreveu nas redes sociais.

O Boavista, recorde-se, perdeu por 2-1 na ronda 20 do campeonato.