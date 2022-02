Sauer: "Empate com o Benfica é injusto, merecíamos a vitória..."

Declarações do médio do Boavista em reação ao empate, a dois golos (2-2), na receção ao Benfica, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin, realizado no Estádio do Bessa.

Mudança para chegar ao empate: "Foi a atitude. Estivemos muito bem na segunda parte e merecíamos ter saído daqui com a vitória."

Protagonismo no jogo ao marcar um golo: "O míster disse que o espaço estaria nas alas, explorámos bem isso na segunda parte e tivemos mais ocasiões. Merecíamos a vitória, mas a perder por 2-0, é importante somar um ponto, contra uma grande equipa."

Empate com sabor diferente: "É difícil recuperar uma desvantagem de dois golos. Os adeptos empurraram-nos até ao final. É um resultado injusto, merecíamos a vitória. Foi gratificante empatar a perder por 2-0."

Jogo 100 pelo Boavista: "Significa muito, fui muito bem recebido desde o primeiro dia. Espero que venham mais 100, 200, 300, que possa ficar aqui muito tempo."