Sasso vai aproveitar para atingir número simbólico na Liga Bwin

Defesa-central francês deve jogar segunda-feira em Vizela no lugar de Abascal, que cumpre castigo, e vai assim atingir um número simbólico de jogos no campeonato principal

A ausência, por castigo, de Rodrigo Abascal, deverá abrir a porta ao regresso de Sasso ao onze inicial do Boavista. Se na segunda-feira, em Vizela, for chamado por Petit para ocupar a vaga do atleta uruguaio, que foi expulso após o apito final de António Nobre na receção ao Vitória de Guimarães, o central francês terá muitos motivos para sorrir. Em primeiro lugar, porque já não é titular há cinco partidas - a última em que integrou o onze foi na receção ao Arouca, no dia 3 de março - e depois porque cumprirá o 100.º jogo na I Liga.

A temporada em que fez mais jogos na I Liga foi em 2018/19 (29), ao serviço da B SAD, tendo depois mudado para o Servette. Beira-Mar e Braga foram os outros clubes que representou em Portugal.

Com 20 participações no campeonato na presente temporada - a de estreia pelos axadrezados depois de ter representado os suíços do Servette durante três épocas -, Vincent Sasso estreou-se no escalão principal há mais de dez anos, quando, ao serviço do Beira-Mar, esteve num jogo disputado a 20 de agosto de 2012, contra a Académica, que terminou empatado a três golos.

Registo: tem quatro golos esta época, conseguindo já a melhor marca da carreira

Pela formação aveirense, realizou 15 jogos nessa primeira temporada em Portugal, a qual terminou a jogar no Braga, onde participou em mais cinco partidas. Pela equipa arsenalista, efetuou mais sete jogos em 2013/14 e cinco em 2014/15. Em 2017/18, já como jogador do Belenenses, alinhou em 18 partidas e na temporada seguinte, quando o clube lisboeta passou a designar-se B SAD, acrescentou mais 29.

Esta época, Vincent Sasso participou em 23 jogos, 20 dos quais para o campeonato. Não foi titular apenas uma vez

Nos 99 encontros disputados no campeonato português, o defesa-central formado no PSG e no Nantes marcou dez golos. Esta época já concretizou o melhor registo de sempre, com quatro apontados.

Bruno no eixo, Mangas na lateral

Petit tem outras alternativas para preencher a vaga de Abascal. Além da provável aposta em Sasso, o técnico do Boavista também poderá colocar Bruno Onyemaechi ao lado de Cannon, optando, nessa situação, por Mangas para a esquerda da defesa. A outra possibilidade é Robson. O brasileiro não deve, porém, jogar de início, atendendo a que só foi titular uma vez em seis jogos da I Liga.