Salvador Agra: "Os adeptos devem estar orgulhosos desta equipa"

Salvador Agra venceu o prémio jogador de abril, votado pelos adeptos do Boavista. Makouta e Bruno Lourenço eram os outros jogadores que concorriam pelo galardão.

Sensação de ter sido premiado: "É sempre bom, mas sem a ajuda dos meus companheiros penso que seria impossível. Devido aos últimos jogos que temos feito calhou de ser eu, mas podia ser outro colega porque, na minha opinião, estamos a demonstrar a verdadeira equipa que somos e temos feito jogos de muita qualidade e daí eu dizer que podia ser qualquer um deles também."

Prova da boa época individual: "Na minha opinião, a individualidade só sobressai quando o coletivo é forte e dou muito mais valor às coisas coletivas do que propriamente às individuais. Mas sim, tem corrido bem os últimos jogos, estou a fazer bons jogos. Mas é como disse, com a ajuda delas torna-se tudo mais fácil."

Balanço da época de estreia no Boavista: "Estou a gostar muito, penso que é um clube em que qualquer jogador gostava de jogar, é um clube grande, tem história, tem mística e eu revejo-me nisso na minha forma de jogar e ser. Tem margem para evoluir e para procurar patamares altos."

Clube: "É um clube onde me sinto em casa, pela mística, que eu olho e entro em campo e vejo o amor que estas pessoas sentem pelo clube e eu não fujo à regra, porque em todos os clubes que passo tento sempre deixar tudo de mim."

Balanço coletivo: "Os adeptos devem estar orgulhosos desta equipa, porque deixamos sempre tudo em campo e lutamos por este clube, estas cores."

Jogo com o FC Porto: "Já faz parte do passado, sinceramente, fica para nós a grande exibição que fizemos. Não ficamos contentes pelo resultado, ninguém gosta de perder, e nós muito menos porque andamos aqui a trabalhar a semana inteira, mas tirando a derrota, penso que os nossos adeptos está contente com a imagem que deixamos em campo porque fizemos de tudo para que o resultado fosse outro. Não conseguimos os três pontos, mas agora há que batalhar e jogar sempre cada vez melhor nestes últimos quatro jogos que temos pela frente."

Jogo com o Estoril: "Só há um pensamento que é a vitória. Aqui, na nossa casa, espero que nos apoiem do início ao fim que é o que tem feito ao longo da época inteira e nós sentimos isso."

Perspetiva do final de época: "O que perspetivo é que fiquemos o mais acima possível porque merecemos e também pela qualidade que o Boavista tem demonstrado a época inteira."