Saída no Boavista: Jackson Porozo a caminho da Ligue 1

O Troyes anunciou esta segunda-feira ter estabelecido um princípio de acordo com o Boavista para a contratação do defesa de Jackson Porozo. O acordo inclui um contrato por cinco épocas, até junho de 2027.

"O Troyes confirma a existência de um princípio de acordo para a chegada de Jackson Porozo, que se irá comprometer em junho por cinco épocas", informou o 15.º classificado da edição 2021/22 da Ligue 1.

O internacional equatoriano, de 21 anos, somou 40 jogos e dois golos nas últimas duas temporadas ao serviço do Boavista, ao qual chegou em outubro de 2020, proveniente das camadas jovens dos brasileiros do Santos, após uma passagem pelos equatorianos do Manta.

De acordo com a imprensa francesa, o Boavista receberá 3,5 milhões de euros pela saída de Porozo para o Troyes, do defesa português Abdu Conté, que assegurou a permanência na Ligue 1 no 15.º lugar, com 38 pontos, sete acima da zona de descida.

Recorde-se que desde o final do campeonato, o Boavista já oficializou a conclusão do empréstimo do avançado croata Petar Musa, que assinou pelo Benfica a troco de cinco milhões de euros.