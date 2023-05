Saída do Boavista no horizonte para Sebastián Pérez

Médio gostaria de assinar o melhor contrato da carreira aos 30 anos. É jogador que a SAD menos desejaria de vender, mas o cenário pode ser inevitável

Seba Pérez pode abandonar o Boavista no final da época. Peça muito influente no meio-campo das panteras, um dos jogadores mais apreciados por Petit, o médio está com 30 anos e mede, nesta altura, a oportunidade de realizar o grande contrato financeiro da carreira.

O Boavista está em risco de perder peças fulcrais do plantel. Para além de Seba, há interessados em Pedro Malheiro, Onyemaechi e Makouta. Em fim de contrato estão Kenji Gorré e Yusupha.

Com 86 jogos no Boavista, indiscutível desde que chegou, admiradíssimo pelos adeptos, que encontram no centrocampista o verdadeiro ADN axadrezado, alma de ferro na defesa intransigente da camisola, Seba poderá fazer em Chaves o último jogo de xadrez ao peito, tal como outros companheiros muito cobiçados em diferentes mercados, casos de Malheiro, Bruno Onyemaechi, já adquirido ao Feirense por 800 mil euros, ou Makouta, perseguido pelos franceses do Rennes e Estrasburgo.

De acordo com o Transfermarkt, o médio colombiano está avaliado em 1,50 M€ e o Boavista detém metade do passe

Todos estes jogadores estão nas mãos do Boavista, até por possuírem contratos, mas as contas difíceis da SAD deverão redundar em negociações abrangentes, mal se transformem os namoros em propostas. O colombiano está seguro até 2025, mas também ele tem interessados, tanto no futebol sul-americano como no Médio Oriente. Os responsáveis do Boavista adorariam manter Seba como pilar do onze e do balneário, mas também já conhecem a vontade de o médio celebrar um contrato mais vantajoso. Foi pensada uma ampliação do vínculo, até para oferecer uma espécie de valorização extra ao jogador, mas as partes deverão, sim, reunir-se para abordar o que exista no final da temporada.

Minutos: é o terceiro mais utilizado do plantel axadrezado, com 2827

Sebastián Pérez nunca vacilou no seu foco pelo sucesso axadrezado e tem uma ligação forte ao clube, amando a camisola e os adeptos, mas também quererá buscar maior fôlego financeiro aos 30 anos, esperando que caia uma proposta que satisfaça a cúpula do emblema do Bessa.