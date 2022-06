Robson Reis quase fechado pelo Boavista

Robson Reis é defesa-central, tem 22 anos, e pertence ao Santos, do Brasil.

Santos e Boavista já têm acordo para a cedência do central brasileiro Robson Reis, 22 anos, eleito pela SAD do Bessa para preencher a vaga que se abriu na defesa com a saída de Jackson Porozo - contratado no mesmo clube brasileiro e transferido para o Troyes (França), depois de o City Group (Manchester City) ter adquirido o passe por 3,5 milhões de euros.

O JOGO noticiou na semana passada as negociações em curso, que desaguaram no empréstimo, por um ano, com opção de compra do passe, de acordo com a imprensa brasileira, que ontem dava o negócio preso apenas por detalhes.

O Boavista apresenta-se ao trabalho a 1 de julho. Os dois primeiros dias serão de testes médicos e os treinos arrancam a 4. A preparação para o campeonato terá como palco as instalações do Bessa.