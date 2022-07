Robert Bozenik: "Sigo o futebol português e posso encaixar bem no estilo da Liga"

Avançado esloveno chega por empréstimo do Feyenoord

O mais recente reforço do Boavista, o avançado eslovaco Robert Bozenik, já fala como uma pantera. Em declarações ao sítio oficial do clube axadrezado, Bozenik mostrou-se entusiasmado e orgulhoso pelo passo que deu na sua carreira.

"Estou muito feliz por assinar pelo Boavista. É um orgulho enorme estar num clube com tanta história e tão respeitado em Portugal e na Europa. Tenho muita vontade de fazer uma boa pré-época e de melhorar passo a passo para estar em boa forma no início da competição oficial", afirmou o reforço axadrezado em declarações aos meios do clube.

"Como é público, tinha mais clubes interessados na minha contratação, mas escolhi o Boavista porque sigo o futebol português e creio que posso encaixar bem no estilo da I Liga. Pretendo ajudar o clube, mas sei que terei a oportunidade de evoluir em todos os aspetos do meu jogo com a ajuda do 'mister' Petit, como aconteceu com outros atletas num passado recente. Para além disso, o Boavista é um clube histórico, um dos maiores de Portugal, com belo estádio e adeptos fantásticos. Estou muito entusiasmado", atirou.

A fechar, apresentou-se aos adeptos: "Sou um avançado que gosta de trabalhar para a minha equipa, pressionar alto, disputar todos os lances e ter uma forte presença na área. Mal posso esperar por começar a jogar para os nossos adeptos. Prometo que vou trabalhar todos os dias nos limites, tal como sempre o fiz na carreira. É sempre bom ver como os atletas se tornaram melhores após passarem no Boavista. Também tenho essa motivação, mas quero estar focado no presente e aproveitar um dia de cada vez. O meu foco é apenas ajudar o clube a fazer uma grande época".

