Ricardo Mangas interessa a dois clubes da Serie A: confira os pormenores

Recém-promovido à Série A, o Génova já apresentou uma proposta concreta em janeiro e reavivou agora o interesse. Salernitana de Paulo Sousa também está interessada

A grande época que Ricardo Mangas está a realizar ao serviço do Boavista não tem passado despercebida a vários clubes estrangeiros, e, sabe O JOGO, o esquerdino está na lista de possíveis reforços do Génova e da Salernitana.

O Génova já tinha apresentado uma proposta concreta em janeiro, prontamente recusada pelo Boavista, mas o clube italiano voltou à carga nos últimos dias, numa altura em que já começar a preparar o regresso à Série A, depois de ter confirmado a subida no sábado.

Além do Génova, a Salernitana, treinada por Paulo Sousa, e com lugar praticamente garantido no principal escalão do futebol italiano na próxima época, também está interessada em Ricardo Mangas, assim como um clube da Major League Soccer, dos Estados Unidos.

O JOGO sabe que a SAD boavisteira não deixa sair Ricardo Mangas por menos de três milhões de euros.