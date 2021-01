Ricardo Costa deixa o Boavista após atentado à "integridade física" e "ameaças"

Fary Faye ocupa o cargo de diretor desportivo que estava a ser desempenhado pelo antigo internacional português.

Ricardo Costa deixou o cargo de diretor desportivo do clube do Boavista, sendo rendido por Fary nesse papel.

Em comunicado, o antigo central justifica este desfecho com "um atentado à integridade física" de que diz ter sido vítima. "Hoje abandonei as minhas funções no Boavista FC , após um atentado à minha integridade física no dia de ontem, durante o treino da equipa, por adeptos do clube e já depois de sucessivas ameaças", pode ler-se. "Não reúno mais condições para continuar no cargo. Desejo o melhor à equipa técnica, aos meus atletas e ao clube, pelo qual sempre tive grande estima e respeito", acrescenta.

"O Boavista condena e continuará a condenar todo e qualquer ato de violência", referiu a O JOGO uma fonte do Boavista.

"A Boavista FC, Futebol SAD comunica que Ricardo Costa cessou as funções de diretor desportivo para a área do futebol profissional, num cargo que passará a ser ocupado por Fary Faye", pode ler-se, por outro lado, no site oficial do clube axadrezado, num comunicado onde deseja também felicidades ao antigo internacional português.

Ricardo Costa colocou um ponto final na carreira de futebolista no final da passada temporada, precisamente no Boavista.