Ricardo Costa aproveitou paragem do campeonato e já tem decisão tomada

Defesa-central de 38 anos chegou à conclusão de que mantém as condições ideais para jogar.

Ricardo Costa decidiu, está decidido: vai jogar pelo menos mais uma época. O defesa-central tem 38 anos e termina o contrato com o Boavista no próximo dia 30 de junho, mas é certo que irá prolongar a carreira, seja no Bessa ou noutro clube. Não seria, no entanto, de estranhar que terminasse a carreira com a camisola axadrezada. Não só pela forte relação que mantém com o clube onde fez a formação e para o qual regressou no início desta época, mas também pelo excelente rendimento que tem demonstrado ao longo da presente temporada, somando 23 jogos em todas as competições, 22 dos quais no campeonato.

Em entrevista a O JOGO, publicada no dia 30 de junho de 2019, dia em que assumiu publicamente o regresso ao Boavista, Ricardo Costa já tinha anunciado que só iria "assinar ano a ano", porque queria ir para o treino sempre a sorrir e com vontade de trabalhar.

A decisão de continuar a jogar mais um ano foi tomada recentemente. A paragem do campeonato deu-lhe o tempo de que precisava para meditar e ver o que era melhor para a carreira. Numa altura em que o regresso do campeonato não era assim tão evidente, o central entendeu que não era daquela maneira que se queria despedir dos relvados e de colocar um ponto final numa carreira recheada de troféus. Quer despedir-se a jogar e com público nas bancadas. Daí a decisão que tomou.

A longa paragem da competição, devido à pandemia que afeta o mundo, fez com que percebesse as saudades que sente do futebol. Quer voltar a ter a adrenalina antes e após o jogo e quer voltar a sentir as emoções de jogar com adeptos nas bancadas. Afinal de contas, são quase 30 anos de carreira, quase metade como profissional ao mais alto nível.

A decisão está tomada e falta apenas saber se irá prosseguir a carreira no Bessa ou se avançam de novo os clubes que já tinham manifestado interesse antes da paragem do campeonato. É que, além de clubes portugueses, surgiu ainda o interesse de emblemas de Espanha e da Rússia.

Adiadas, precisamente pela vontade de continuar a jogar futebol, ficam as outras possibilidades interessantes que tinha em cima da mesa, uma para ser diretor desportivo e outra para ser diretor-geral de um clube.