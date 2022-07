Reymão de saída do Boavista: "Está na hora de seguir em frente"

Médio chegou para a formação do clube do Bessa e chegou à equipa principal, realizando um total de 18 partidas

Tomás Reymão, médio português de 23 anos, está de saída do Boavista. O jovem centrocampista confirmou o desfecho nas redes sociais.

"Está na hora de seguir em frente. Na certeza, porém, de que levarei para sempre o que de bom trouxe estes últimos anos. Foram anos de muitos sacrifícios, trabalho e evolução! Saio com a certeza de que sempre dei tudo dentro e fora do campo desde o primeiro, ao último dia no clube. O meu obrigado . Especialmente às pessoas que trabalham connosco no 'backstage' que são muito importantes. Deixo convosco uma parte de mim e podem ter a certeza, que levo muito daí! Guardo as boas memórias e acima de tudo as grandes amizades. A maior sorte para quem luta e vive o clube diariamente .Está na hora de seguir em frente e abraçar novos desafios! Obrigado!", escreveu, na sua conta de Instagram.

Tendo chegado à formação do Boavista, Reymão realizou um total de 18 partidas com a equipa principal dos axadrezados.

