Rescisão de Cannon pode valer milhões de euros ao Boavista

Lateral direito rescindiu contrato unilateralmente, alegando salários em atraso.

Reggie Cannon rescindiu unilateralmente o contrato com o Boavista, alegando salários em atraso, e a decisão do internacional norte-americamo pode valer um encaixe de alguns milhões de euros ao Boavista. E isto porque, tendo em conta que os axadrezados garantem que têm como provar que o jogador estava com os salários em dia, os clubes interessados no defesa podem ter de desembolsar alguns milhões, seja em tribunal ou num acordo com o Boavista.

Ainda ontem, a Imprensa da Turquia garantia que o Trabzonspor mantém interesse em Reggie Cannon, enquanto na Bélgica asseguram que o Anderlecht juntou-se à lista de pretendentes.