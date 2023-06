Reggie Cannon terá rescindido com o Boavista por alegados atrasos salariais

Vínculo do norte-americano com os axadrezados ia até 2025. Presidente dos boavisteiros diz que ainda não foi notificado do pedido de rescisão.

Reggie Cannon terá rescindido contrato com o Boavista por "salários em atraso", informa o jornalista Fabrizio Romano, especialista em assuntos do mercado de transferências. O lateral direito e defesa central de 25 anos cumpriu três épocas no Bessa e tinha ainda mais dois anos de ligação.

"Há muitos clubes interessados e a monitorizar a situação", garante ainda Fabrizio Romano.

"Para quem disse numa entrevista muito recente que queria ser capitão do Boavista na próxima época, estou muito surpreendido com esta notícia, mas é uma decisão do jogador, que agora terá de comprovar em tribunal. O Boavista tem os salários em dia e está completamente tranquilo quanto a esta matéria", referiu Vítor Murta, presidente do clube boavisteiro, admitindo que ainda não foi notificado do pedido de rescisão por parte do internacional norte-americano.