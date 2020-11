Reggie Cannon: "Precisava deste desafio para evoluir"

Reggie Cannon jogou pela seleção dos Estados Unidos e admitiu que está a melhorar muito, porque o nível do futebol europeu é "completamente diferente".

Reggie Cannon é, a par de Léo Jardim, um dos totalistas do Boavista e, desde que chegou, em setembro, vindo do FC Dallas, tem aproveitado o "alto nível do futebol europeu" para crescer. Ainda antes do particular dos EUA com o Panamá, o lateral-direito que assinou até 2025 pelos axadrezados admitiu que "precisava deste desafio para evoluir". "Na MLS, por vezes, pode ficar-se demasiado confortável", reconheceu. "Os grandes jogadores vão para a Europa para se desafiarem a si próprios e para terem uma ideia de como é o futebol real", disse, em conferência de Imprensa.

Natural de Chicago, considera que "o nível de competição na Europa é espantoso e completamente diferente". "Não consigo explicar por palavras", atirou. "É preciso experimentá-lo para se perceber. O nível competitivo permite potenciar a qualidade e as características como jogador e faz-nos querer ser melhores. O estilo de futebol europeu é completamente diferente do que a MLS oferece", apontou o defesa de 22 anos, cuja evolução mereceu elogios do selecionador dos "states". "Está mais confortável, cada vez mais competitivo e tem sido interessante ver esta transformação. Não que ele não fosse assim no Dallas, mas a pressão na Europa é diferente. Pode ver-se como ele está envolvido no próprio desenvolvimento", comentou Gregg Berhalter.