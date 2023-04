Reggie Cannon, o bom aluno de Javi García e Rami

Lateral norte-americano impôs-se como central no Boavista

Contratado ao FC Dallas para jogar no lado direito da defesa, Reggie Cannon impôs-se como central no Bessa. Tem estado em bom plano, seja numa linha com três ou com dois centrais, neste último caso como aconteceu contra o V. Guimarães, tendo atuado ao lado de Rodrigo Abascal. No início da aventura europeia, Cannon aprendeu com Javi García e Rami. "Estão a ajudar-me para melhorar o meu jogo", admitiu o defesa no ano passado.

Agora, com a mudança tática, Reggie Cannon confirmou a subida na hierarquia dos centrais. No banco, o treinador do Boavista até tinha o experiente Sasso e Robson Reis, emprestado pelo Santos.

Pronto para todas as missões, o norte-americano, autêntico "bombeiro de serviço", já atuou em 26 jogos esta época. Nos últimos sete, jogou sempre os 90', o que diz bem da importância que tem na equipa, após ter ultrapassado o momento mais complicado, quando ficou fora da lista dos EUA para o Mundial do Catar.