Reggie Cannon continua com a conotação em alta

Apesar de não ter marcado presença no Mundial"2022, o internacional norte-americano continua a ser o ativo axadrezado capaz de propiciar a venda mais lucrativa.

Reggie Cannon volta a entrar nas opções de Petit, agora tendo em vista o jogo de amanhã contra o Sporting, depois de ter cumprido castigo no encontro frente ao Arouca. O internacional norte-americano pode ser solução para atuar como lateral-direito, a sua posição de origem, ou como central, lugar que mais tem preenchido nos últimos tempos. Além disso, permite ao treinador do Boavista a aposta num sistema de três centrais.

Defesa norte-americano cumpriu castigo no jogo contra o Arouca e entra agora nas contas para a partida frente ao Sporting, em Alvalade, podendo atuar no lado direito da defesa ou como central.

A cumprir a terceira temporada no Bessa, Reggie Cannon continua com a cotação em alta. Apesar de não ter sido convocado para o Campeonato do Mundo de 2022, algo que constituiu uma enorme surpresa e frustração para o jogador, até porque era um dos habituais utilizados pelo selecionador norte-americano, Gregg Berhalter, o defesa continua avaliado em quatro milhões de euros, o valor mais alto do plantel do Boavista.

Segundo o "Transfermarkt", site especialista em mercado, Reggie Cannon estava avaliado em três milhões de euros antes de deixar o FC Dallas, no verão de 2020, tendo depois subindo a cotação para os quatro milhões em 2021. Contratado em 2020 por 2,5 milhões de euros, o defesa de 24 anos tem contrato com o Boavista até 30 de junho de 2025. Com 28 jogos e um golo pelos Estados Unidos, por quem participou em duas edições da Gold Cup, em 2019 e 2021, Reggie Cannon é um dos jogadores mais cotados do plantel e aguarda por nova chamada à seleção. Além disso, segundo a Imprensa norte-americana, o defesa poderá permitir um bom encaixe financeiro no final da presente temporada, tendo em conta o interesse de alguns clubes franceses.

Makouta chamado pelo Congo

Makouta foi convocado para representar a seleção do Congo no duplo confronto com o Sudão do Sul, estando os jogos marcados para os próximos dias 23 e 27, referentes ao apuramento para a Taça de África das Nações. A realizar uma grande época, o médio é o atleta do Boavista com mais jogos realizados em 2022/23, tendo participado em 27 dos 28 encontros, falhando apenas o duelo contra o Portimonense, devido a castigo.