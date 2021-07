Reforço iraniano do Boavista: do filme no Irão sobre a sua vida ao trabalho com Queiroz

O Boavista oficializou no sábado a contratação de Alireza Beyranvand, guarda-redes iraniano de 28 anos. Confira as primeiras declarações do guardião ao site do emblema axadrezado.

O guarda-redes internacional iraniano Alireza Beiranvand mostrou-se este domingo preparado para ajudar o Boavista na próxima temporada, um dia depois de ter sido oficializado como reforço para a baliza do clube da I Liga de futebol.

"Estou muito feliz com este novo desafio na minha carreira. Fui muito bem recebido por toda a gente no clube e adorei o estádio. Estou certo de que vamos fazer uma boa época e sinto-me pronto para ajudar a equipa naquilo que for preciso", vincou o guardião, de 28 anos, em declarações publicadas no site dos axadrezados.

Alireza Beiranvand foi emprestado pelos belgas do Antuérpia até ao final de 2021/22, na sequência de quatro épocas no Persepolis, pelo qual foi tetracampeão iraniano e dividiu balneário com os avançados Mehdi Taremi, do FC Porto, e Ali Alipour, do Marítimo.

"É a minha primeira vez em Portugal e na cidade do Porto. Tenho sido muito bem tratado e sinto-me bastante contente com a escolha que fiz. Tenho alguns compatriotas a jogar cá em Portugal e tive Carlos Queiroz como treinador na seleção do Irão, por isso nunca me sentirei sozinho em Portugal", assumiu, após 12 jogos cumpridos pelo Antuérpia.

Natural de Khorramabad, Alireza Beiranvand chegou ao clube mais titulado daquele país asiático oriundo do Naft Tehran, numa altura em que já era presença frequente nas convocatórias da seleção do Irão, que foi orientada por Carlos Queiroz, de 2011 a 2019.

O melhor jogador do Irão em 2019 contabiliza 44 internacionalizações e participou nas últimas duas edições da Taça Asiática, em 2015 e 2019, além de se ter destacado no Mundial2018, ao defender uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo no empate entre Irão e Portugal (1-1), da terceira e última jornada do Grupo B, em Saransk, na Rússia.

"A minha vida tem sido uma longa jornada. Aliás, tenho estado a trabalhar num filme no meu país sobre a minha vida. Passei por momentos difíceis, lutei muito, trabalhei muito e agora sinto um enorme orgulho por ter chegado até este patamar", enalteceu.

O guarda-redes é aposta do Boavista para concorrer com o brasileiro Rafael Bracali e João Gonçalves na baliza axadrezada, colmatando a saída do canarinho Léo Jardim, titular em 2020/21, que terminou o empréstimo e regressou ao campeão francês Lille.

"Já sei que os adeptos do Boavista são muito calorosos. São sempre o 12.º jogador de uma equipa e é muito importante contar com o apoio deles durante a época. Prometo dar sempre o máximo e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar o clube", notou Alireza Beiranvand, cuja contratação bateu recordes de popularidade nas redes sociais.

Fonte do Boavista disse à agência Lusa que, nas primeiras 24 horas desde o anúncio da aquisição, a conta do clube no Instagram recebeu 10 mil novos seguidores, numa subida de 15% face ao número total, enquanto a publicação sobre a chegada do iraniano pulverizou máximos anteriores de interações, gostos, partilhas e alcance na página.

Os axadrezados arrancam a temporada 2021/22 em 25 de julho, ao visitarem o estádio do também primodivisionário Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.