Reforço sonante do Boavista e agora estrela de rádio em França

O francês Adil Rami terá intervenção semanal na RMC

O francês Adil Rami, sonante reforço do Boavista para a atual temporada, vai ser comentador da rádio Rádio Monte Carlo (RMC), revelou hoje o jornal L'Equipe na sua edição online.

O campeão do Mundo de 2018 há muito que negociava a sua entrada no lote de comentadores desportivos da prestigiada estação e terá, assim, uma participação semanal no programa "Top of the Foot".

O programa é apresentado por Jean-Louis Tourre e Mohamed Bouhafsi, e transmitido de segunda a quinta-feira, entre as 18h00 e as 21h00 . Depois de Mathieu Valbuena (Olympiakos), a RMC recruta um segundo jogador no activo para integrar a equipa comentadores já formada pelas antigas estrelas Éric Di Meco, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué, Rolland Courbis e Emmanuel Petit.