Recorde no Bessa: sete jovens da formação no plantel de 2022/23

Desde o regresso à I Liga, em 2014/15, que os axadrezados não contavam na equipa principal com tantos jovens formados no clube. Boavista acabou o campeonato, em Chaves, com cinco jogadores formados no clube em simultâneo, num jogo em que Petit permitiu a estreia na prova de João Gonçalves e Berna Conceição.

Outrora visto como um dos clubes com melhor formação no País, tendo, inclusive, sido campeão nacional em todos os escalões - a equipa que venceu a I Liga, em 2000/2001, contou com vários jogadores formados no clube -, além de ter fornecido muitos jogadores às seleções, das mas jovens à equipa principal que participou em fases finais de Europeus e Mundiais, o Boavista recuperou uma aposta que tão bons resultados deu. Esta foi mesmo a época em que os axadrezados mais apostaram em jogadores formados no clube desde o regresso à I Liga, em 2014/15.

Depois da escassa presença de jovens nas primeiras temporadas, a última época já tinha sido um indicador do que estaria para vir, com utilização de quatro jovens da "cantera" do Bessa, número que aumentou para sete na atual campanha, um recorde nas últimas nove temporadas. Um registo que não surge por mero acaso, tendo em conta que Vítor Murta, presidente do Boavista, nunca escondeu que esse teria de ser o caminho. Petit encarna bem esse espírito, não fosse ele um jogador formado no clube que ajudou a ser campeão nacional em vários escalões.

O Boavista terminou até o campeonato, em Chaves, com cinco "canteranos" em simultâneo na equipa, concretamente o guarda-redes João Gonçalves, o defesa Pedro Malheiro, os médios Joel Silva e Berna Conceição e o ponta-de-lança Tiago Machado. Martim Tavares também foi utilizado ao longo da temporada, mas apenas conta com o último ano de júnior no clube, tendo feito praticamente toda a formação no FC Porto.

Na atual campanha, o lateral-direito Pedro Malheiro foi o mais utilizado dos jogadores formados no clube, tendo alinhado em 36 jogos. A época começou até com a ala direita a ser formada no Bessa, tendo Luís Santos alinhado como extremo.

O abandono de Bracali, que terminou a carreira como jogador, abriu ainda as portas da titular idade a João Gonçalves na última jornada, em Chaves, num jogo em que Berna Conceição também fez a estreia no campeonato. A aposta na formação terá novo capítulo na próxima época.