Receção ao Vitória de Guimarães terá oportunidade solidária para adeptos do Boavista

Clube quer que massa associativa contribua para a ceia solidária de natal, ao abrigo do projeto Porta Solidária

Os adeptos do Boavista estão convidados a participar numa ação solidária do clube durante a próxima segunda-feira, dia em que os axadrezados recebem o Vitória de Guimarães.

"No dia do jogo com o Vitória de Guimarães, agendado para esta segunda-feira (12 de dezembro), pede-se a todos os adeptos que contribuam para a Ceia Solidária de Natal do Boavista FC em parceria com a Cáritas Diocesana do Porto, ao abrigo do projeto Porta Solidária. Esta ceia de Natal é direcionada para pessoas carenciadas e sem-abrigos e será realizada numa instituição integrante da Cáritas. Com efeito, estão todos convidados a doar alimentos que irão servir para a realização da Ceia Solidária, colocando-os no Cubo Solidário que estará situado nas Relações Públicas do Estádio do Bessa Séc. XXI, entre as 9h00 e as 20h30 da próxima segunda-feira", pode ler-se no site do clube.

Leia também Vídeos A teoria rocambolesca de Hernanes que prevê quem vai vencer o Mundial'2022: tente acompanhar Num programa do canal de televisão brasileiro SporTV, o antigo futebolista Hernanes revelou uma teoria algo insólita que prevê quem será o vencedor do Mundial'2022. O treinador português Luís Castro estava no estúdio. O melhor é mesmo assistir ao vídeo...

Quem não conseguir participar nesta ação solidária, terá outras oportunidades neste mês de dezembro, como faz questão de destacar o clube.

"Quem não conseguir participar neste ação solidária no dia do jogo, terá igualmente a oportunidade de doar alimentos em qualquer outro dia útil no mesmo local (Relações Públicas, junto à entrada principal do Estádio)" pode ler-se.