"Recebi uma chamada do FC Porto, mas disseram-me que podia não ter muitos minutos"

ENTREVISTA >> Pedro Malheiro revela os motivos que o levaram a não ficar no FC Porto e no Rio Ave e recorda o dia em que o Braga disse que não contava mais com ele, depois de quatro anos na formação dos arsenalistas.

Natural de Vila Verde, freguesia do Distrito de Braga, Pedro Malheiro começou a carreira no clube da terra natal, o Vilaverdense, em 2010/11, então com 10 anos, mas na época seguinte já estava nas "escolinhas" dos arsenalistas. Em 2014/15 foi emprestado ao Palmeiras FC, terminando, no final da temporada 2014/15, a ligação aos bracarenses.

De volta a casa, onde esteve em bom nível no último ano de iniciados e no primeiro como juvenil, deu nas vistas e o futuro até podia ter passado pelo FC Porto ou pelo Rio Ave. O interesse existiu, o agora jogador boavisteiro até chegou a treinar nos dois clubes, em 2017, mas a verdade é que, pelos mais diversos motivos, não ficou em nenhum deles e o Boavista entrou em cena. Pedro Malheiro conta até a O JOGO que nem hesitou quando teve conhecimento do interesse dos axadrezados.