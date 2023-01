"Quero mandar um abraço ao Bruno, tenho orgulho no que tem crescido, não merecia"

Declarações de Petit, treinador do Boavista, após a derrota no terreno do Braga (1-0), no encontro da 16ª jornada da Liga Bwin.

Palavras de conforto para Bruno Onyemaechi: "Em primeiro lugar, quero mandar um abraço ao Bruno [Onyemaechi], tenho orgulho no que tem crescido, não merecia [estar ligado ao golo do Braga], mas acontece a todos, e agora é levantar a cabeça."

Resultado injusto: "É um resultado muito injusto pelo que fizemos, perante um adversário que está a fazer um bom campeonato, uma equipa muito intensa. Fizemos uma boa primeira parte e as melhores situações são nossas, duas ou três ocasiões pelo Yusupha. Foi um jogo difícil, mas nós entrámos com personalidade. Na segunda parte, sofremos o golo, tentámos reagir, fomos ajustando com o decorrer do tempo, fizemos alguns cruzamentos e combinações, mas já jogos assim.

20 pontos: "Desde que o Boavista subiu à I Liga, o melhor que fez ao virar da primeira volta foi 21 pontos [o Boavista tem 20 pontos atualmente], temos mais dois jogos [para começar a segunda volta], com o Chaves e o que temos em atraso com Estoril, vamos tentar melhorar."