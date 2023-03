Quase triplicou a cotação desde que chegou ao Boavista e agora é seguido pelo Galatasaray

Seja qual for o sistema tático, Petit reserva sempre um lugar para Makouta no meio-campo

Segundo a Imprensa turca, o gigante de Istambul tem observado Makouta, avaliado em dois milhões de euros

A boa época que Makouta está a realizar no Boavista tem despertado a atenção de vários clubes e o Galatasaray é o último emblema a ser associado ao médio. Segundo a Imprensa turca, o gigante de Istambul, treinado por Okan Buruk, tem seguido com insistência as exibições do internacional do Congo.

Makouta quase triplicou a cotação desde que chegou ao Boavista, no verão de 2021. O médio do Congo tem contrato até 2024 e está a sete jogos de bater o recorde de utilização numa só temporada.

Makouta tem dado nas vistas no meio-campo boavisteiro e Petit não prescinde dele, independentemente da utilização dos mais diversos sistemas táticos. E a resposta tem sido positiva. O médio soma 29 jogos em todas as competições na presente época e está apenas a seis de igualar o recorde de utilização, alcançado na época passada, isto numa altura em que faltam nove jornadas para o fim da Liga.

Contratado em 2021, depois de uma passagem pelos búlgaros do Beroe, o médio de 25 anos está vinculado ao Boavista até 30 de junho de 2024. Segundo o Transfermarkt, site especializado na avaliação de jogadores, Makouta tem um valor de mercado de dois milhões de euros, a cotação mais alta na sua carreira, depois de ter chegado ao Bessa avaliado em 700 mil euros, tendo praticamente triplicado o montante em menos de dois anos.

Makouta joga esta segunda-feira no Sudão do Sul e só depois voltará ao Bessa para preparar o jogo contra o Marítimo, no dia 2 de abril, no Funchal

O camisola 42 está ao serviço da seleção do Congo, que joga hoje no Sudão do Sul, em jogo de qualificação para a Taça de África das Nações. Além do médio, Petit também não tem à disposição Bozenik (Eslováquia), Gorré (Curaçau), Bruno Onyemaechi (Nigéria), Pedro Malheiro (sub-21) e Martim Tavares (sub-20). A meio da semana, o plantel deverá ficar completo.