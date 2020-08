Promessa mexicana brilhou no Mundial sub-17 e está na rota do Boavista

Vários órgãos de comunicação social do México e de Espanha adiantam que Jesús Alejandro Gómez, central de 18 anos, tem praticamente tudo acertado para rumar a Portugal

O Boavista está em vias de garantir mais um reforço para o sector defensivo: Jesús Alejandro Gómez. De acordo com vários órgãos da imprensa espanhola e mexicana, este central de 18 anos tem praticamente tudo acertado para rumar ao Bessa, por empréstimo do Atlas. A cedência será por uma época e contempla uma opção de compra.

Alejandro Gómez destacou-se no ano passado no Mundial de sub-17, competição na qual, com a camisola do México, terminou no segundo lugar, com sete partidas realizadas e dois golos apontados. O desempenho despertou a atenção de vários emblemas europeus, entre os quais o Ajax e a Real Sociedad - o emblema do País Basco até era, segundo a imprensa local, o mais bem colocado para garantir a contratação do defesa, mas a rota sofreu um desvio para a cidade do Porto. Se não houver surpresas entretanto, o jovem deve juntar-se aos novos companheiros nos próximos dias.

O percurso profissional de Gómez é ainda curto, tem dez jogos pela equipa principal do Atlas, mas, no México, auguram-lhe um futuro risonho. Se esta contratação se confirmar, o eixo defensivo dos axadrezados fica quase fechado (ver caixa): Lucas e Dulanto transitaram da época passada e o equatoriano Jackson Porozo é esperado esta semana no Porto - o Santos (Brasil) já confirmou o acordo com o Boavista na passada semana. Por outro lado, a lateral esquerda está entregue a Hamache e a Mangas, mas a direita da defesa está por preencher, depois das saídas de Fabiano e Carraça.

Mais à frente no terreno, está igualmente para breve a oficialização do médio internacional colombiano Sebastián Pérez, cedido até dezembro de 2021 pelo Boca Juniors.