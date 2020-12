Professor Jesualdo Ferreira já "ensina" no Estádio do Bessa

Recém-oficializado como novo treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira já começou a trabalhar no Estádio do Bessa. A equipa das panteras negras treinou pela primeira vez, esta segunda-feira, sob orientação do experiente técnico.

O clube axadrezado registou o acontecimento, ocorrido durante a tarde, com uma publicação nas redes sociais, descrevendo-o como "a primeira lição do professor", alcunha pela qual Jesualdo Ferreira é tratado por aqueles que integram a comunidade do futebol.

Numa das quatro fotografias divulgadas pelo Boavista, é possível observar o técnico de 74 anos a conversar com o médio brasileiro Paulinho, um dos principais jogadores da formação boavisteira.

Jesualdo Ferreira foi o treinador escolhido pela administração do Boavista para substituir, ao cabo de quase cinco meses, o antecessor Vasco Seabra no comando técnico do 15.º classificado da I Liga. A contratação do 'professor' foi oficializada na manhã desta segunda-feira.