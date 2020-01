Primeira volta ainda pode ser recorde para o Boavista

A série menos positiva na I Liga não apagou a hipótese de igualar o registo de 2016 e 2017

Com três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos, o Boavista atravessa a fase mais delicada no campeonato. Desta vez, ao contrário do que aconteceu diversas vezes na época passada, o fator casa não se traduziu em resultados positivos e agora é a vez de os axadrezados terem dois jogos consecutivos fora de casa, com Rio Ave e Aves, respetivamente para a última jornada da primeira volta e arranque da segunda volta. Contudo, esta série menos positiva não chega para causar calafrios pela posição na tabela e há margem para fechar a primeira metade do campeonato com a melhor pontuação desde o regresso à I Liga: um triunfo em casa do Rio Ave permite ao Boavista chegar aos 21 pontos e igualar os registos de 2016/17 e 2017/18.

Por outro lado, a equipa acredita que os jogos com Portimonense e Famalicão não fizeram justiça aos axadrezados, que, com os algarvios, sofreram o empate no último suspiro e saíram da receção aos minhotos com queixas da arbitragem. Não são de supor, por isso, mudanças profundas na estratégia de Daniel Ramos, além daquelas que será forçado a fazer: Marloncumpre um jogo de castigo e Fabiano luta contra o tempo para recuperar de uma entorse.