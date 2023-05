"Pretendo chegar a grandes clubes de Espanha ou Inglaterra. É normal a cobiça"

Pedro Malheiro considera normal as notícias que o apontam a Atlético de Madrid, Real Sociedad e a um dos tubarões do futebol português pelo rendimento que tem apresentado.

Pedro Malheiro promete agitar o mercado de transferências. Apontado a Atlético de Madrid, Real Sociedad e a um dos grandes do futebol português, o lateral-direito aguarda tranquilamente, até porque, recorda, tem "contrato como Boavista até 2025."

"O que for melhor para o Boavista vai ser melhor para mim. Não tenho pressa. Claro que, como qualquer jogador, pretendo chegar a grandes clubes europeus, de outras Ligas, seja de Espanha ou de Inglaterra. Mas, para já, o mais importante é o Boavista, clube que me deu tudo e a quem vou estar sempre agradecido, aconteça o que acontecer", declarou o lateral-direito, à margem de uma ação de solidariedade na Legião da Boa Vontade, no Porto.

O internacional sub-21 mantém os pés bem assentes no chão. "É normal que essas notícias surjam, tendo em conta os números que tenho esta época. É normal essa cobiça, mas estou focado no Boavista e na chamada ao Europeu de sub-21", deixa bem claro o defesa, em declarações exclusivas a O JOGO.

Representado por Jorge Mendes, Pedro Malheiro discorda daqueles que possam pensar que trabalhar com o superagente facilita uma eventual transferência. "Muitas pessoas pensam que só por ser representado pelo Jorge Mendes já não preciso de trabalhar e de lutar. Pensam que vou ter a vida facilitada. Nada mais errado. É verdade que tenho um grande empresário ao meu lado, que me pode ajudar, mas tenho de dar o máximo para que não tenham nada a apontar-me. Não posso desperdiçar esta grande oportunidade que é estar na empresa dele", reforça o defesa.

A caminho dos 36 jogos em todas as provas, o que irá certamente acontecer em Chaves, Pedro Malheiro vai dobrar o número de jogos realizado na época passada. O lateral-direito está feliz com o desempenho. "Acaba por ser uma época muito boa e importante para mim. Já tinha dito que este era o ano de afirmação. Sabia que ia ter minutos e que ia jogar regularmente. Isso foi a chave para uma época de sucesso. Joguei e ganhei confiança", lembra.