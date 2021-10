Presidente do Boavista vai esclarecer mudança da estrutura acionista da SAD

Sessão de esclarecimento está agendada para as 21h00 de 22 de outubro, sexta-feira.

Vítor Murta, presidente do Boavista, vai realizar uma sessão de esclarecimento aos sócios, informou o emblema axadrezado esta terça-feira.

Segundo a nota no site oficial do clube, tal sessão tem como principal objetivo esclarecer a "mudança da estrutura acionista da SAD".

A sessão de esclarecimento está agendada para as 21h00 de 22 de outubro, sexta-feira, no Auditório do Estádio do Bessa, estando a entrada permitida a todos os sócios com a quota de setembro em dia.