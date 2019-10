Presidente e SAD do Boavista reunidos uma hora com o plantel após eliminação em Chaves

Vítor Murta e SAD axadrezada analisaram eliminação precoce da Taça de Portugal.

Depois de ter sido afastado pelo Chaves, no último minuto do prolongamento do jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, Vítor Murta, presidente da Direção do Boavista, e a administração da SAD axadrezada estiveram reunidos, no balneário, com o plantel e com a equipa técnica.

Nesta reunião, que durou sensivelmente uma hora, apurou O JOGO, os responsáveis axadrezados pretenderam refletir, com o grupo liderado por Lito Vidigal, sobre a derrota em Chaves, e demonstrar algum descontentamento pela eliminação sobre a saída, precoce, da Taça de Portugal. Aos jogadores foi também transmitida uma mensagem de confiança para que a campanha no campeonato corra dentro do que é expectável, atendendo a que consideram que este plantel é o mais forte desde que regressou à I Liga, em 2014/15.

Antes de reunir com os jogadores e com a equipa técnica, Vitor Murta dirigiu-se à bancada do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira onde estavam os adeptos axadrezados, que também manifestaram desagrado pela eliminação no primeiro compromisso da Taça de Portugal 2019/20.