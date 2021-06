Presidente do Boavista garante: "Dinheiro está nos nossos cofres e vamos pagar"

Vítor Murta assegura que o Boavista vai pagar a instalação do relvado natural do Bessa até 30 de junho.

A garantia é do presidente do Boavista: até 30 de junho, o clube vai pagar a instalação do relvado natural do Estádio do Bessa, no valor de 300 mil euros.

Esta quarta-feira, na pausa para almoço da Assembleia Geral da Liga, Vítor Murta teceu breves declarações aos jornalistas depois de a proposta para a adiamento do prazo referido acima ter sido chumbada.

"Estou admirado com a asuêncian de solidariedade [dos clubes], mas não é algo que nos precoupe. Não fizemos nem mais, nem menos do que aquilo que fazemos com outras empresas: negociar. Até dia 30, cá estará o dinheiro para pagar. São cerca de 300 mil euros, já estão nos nossos cofres e vai ser pago.