Presidente do Boavista explicou venda das ações e garantiu salários em dia

Associados do Boavista ouviram por parte de Vítor Murta os contornos do processo de venda das ações da SAD.

Cerca de 200 sócios do Boavista marcaram presença no auditório do Bessa, na noite de sexta-feira, para uma sessão de esclarecimento promovida pela direção, que durou cerca de três horas. Os associados ouviram do presidente Vítor Murta os detalhes do processo de venda das ações da SAD e o protocolo com Gérard Lopez, que recentemente oficializou a aquisição de 50,78% do capital social da SAD do Boavista, de acordo com documentos publicados no sítio oficial da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O investidor hispano-luxemburguês, que controla a sociedade anónima através do grupo "Jogo Bonito", da qual detém 88% do capital social, comprou no dia 28 de julho 1.279.596 ações (36,56%) do clube e 497.704 (14,22%) da BFC Investimentos.

O clube passa a ter uma posição minoritária na sociedade gestora do futebol profissional, ao deter 10%, equivalente a 350.000 ações de categoria A, enquanto as ações vendidas a Gérard Lopez foram transformadas automaticamente em categoria B.

Caso o clube venha a recomprá-las no futuro, serão automaticamente reconvertíveis em ações de categoria A, cenário que lhe confere uma série de privilégios, tal como está contemplado nos estatutos do Boavista e no próprio protocolo assinado com Gérard Lopez, que se tornou também proprietário dos franceses do Bordéus no último verão.

Este aumento de participação, conhecido pela CMVM desde 17 de agosto, levou o supervisor a determinar no final desse mês que o investidor avançasse com uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) obrigatória sobre todas as ações da SAD dos axadrezados.

Vítor Murta explicou a recuperação financeira que tem vindo a ser feita na SAD desde a entrada de Gérard Lopez e garantiu ainda aos sócios que os salários do plantel estão em dia.

Refira-se que houve um apelo à recandidatura do presidente, embora o processo eleitoral não esteja ainda marcado, o que será feito nos próximos meses.