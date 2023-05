Vítor Murta criticou a atuação da equipa de arbitragem liderada por Ricardo Baixinho.

Vítor Murta, presidente do Boavista, deslocou-se à sala de imprensa após a derrota (3-1) em casa do Gil Vicente, jogo da ronda 32 do campeonato.

"Venho manifestar a nossa tristeza pelo desrespeito, pelo que aconteceu hoje. De uma vez por todas, é importante definirmos o que queremos para o futebol português. Em que circunstâncias é que o VAR deve ser acionado, se o árbitro principal deve respeitar as normas. As comunicações entre eles têm que ser públicas. Temos que saber o que eles dizem. Um senhor veio aqui estragar um jogo que podia ter sido um bom jogo de futebol", afirmou, criticando a equipa de arbitragem liderada por Ricardo Baixinho.

"Houve uma falta mais do que evidente sobre o Pérez [no segundo golo do Gil]. Toda a gente viu menos o senhor Baixinho. No penálti a bola bate na cabeça do Mangas, o VAR mas não chamou senhor Baixinho, porque ele já tinha feito dele um boneco na primeira vez que foi chamado. Houve outra situação nos corredores, em que, após ter falado com o senhor árbitro, ele expulsou-me da sala dele e as autoridades policiais empurraram-me para fora de um local em que eu estava autorizado a estar. Vamos pedir as imagens e agir em conformidade. Ninguém pode estar acima da lei", disse ainda.

