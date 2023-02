Polivalência de Mangas tem sido trunfo de Petit

O jogador português, de 24 anos, que esta temporada já jogou como lateral e extremo, atingiu no Estádio da Luz a marca dos 50 jogos pelos axadrezados. Em janeiro, pouco antes do fecho do mercado de inverno, o lateral-esquerdo foi associado ao Génova, de Itália. Apesar de ter contrato até 2025, as boas exibições podem levá-lo a outro voos.

No início da temporada, e sem certezas quanto à continuidade de Ricardo Mangas - que regressou ao Bessa depois do empréstimo aos franceses do Bordéus -, o treinador Petit preferiu, inicialmente, não o lançar na equipa. No entanto, com o passar do tempo e com a certeza que o lateral-esquerdo ia ficar no plantel, o treinador dos axadrezados começou a apostar no jogador de 24 anos. Inicialmente, como suplente utilizado, agora como titular indiscutível, tendo sido já colocado em diferentes posições, uma polivaçência que agrada a Petit.

A aposta permitiu a Mangas atingir a marca dos 50 jogos pelos axadrezados no duelo frente ao Benfica, na Luz, num caminho que começou a ser percorrido em 2020/21. Atualmente, e face também às necessidades do clube, Mangas já foi utilizado em três posições diferentes: lateral-esquerdo, extremo-esquerdo e extremo-direito. Uma polivalência que lhe valeu o reconhecimento do treinador que, curiosamente, já tinha trabalhado com ele no Tondela, quando o atleta português estava nos juniores. "É um jogador rápido e vertical, que tanto joga na direta como na esquerda. Estou satisfeito com ele", elogiou, no final do jogo contra o Casa Pia.

O bom rendimento do defesa não tem passado despercebido e, prova disso, foi o interesse do Génova, de Itália. O rumor surgiu nos últimos dias do mercado de inverno e, apesar de não se ter confirmado, é um sinal que Ricardo Mangas tem causado interesse na Europa.

Sebastián Pérez está de volta

O médio Sebastián Pérez, que cumpriu um jogo de castigo frente ao Benfica, depois de ter sido expulso diante do Casa Pia, está de regresso às opções de Petit para a deslocação ao reduto do Paços de Ferreira, no domingo. O colombiano é mais uma opção para o técnico dos axadrezados, numa fase em que a equipa soma quatro jogos consecutivos sem ganhar. Ontem, nas redes sociais, Pérez escreveu: "Sempre a olhar para a frente".