Plantel do Boavista treinou esta terça-feira após jogo com o Belenenses

Numa altura em que foi questionado sobre a possibilidade de o plantel principal entrar em greve, alegadamente por salários em atraso.

O plantel do Boavista regressou esta terça-feira à tarde aos treinos, menos de 24 horas depois do jogo com o Belenenses, que terminou sem golos. João Pedro Sousa já tinha garantido, no final do jogo, que iriam "estar todos para trabalhar" na sessão, numa altura em que foi questionado sobre a possibilidade de o plantel principal entrar em greve, alegadamente por salários em atraso.

Recorde-se que tanto Gérard Lopez, acionista maioritário do Boavista, como Vítor Murta, presidente dos axadrezados, asseguraram, antes do jogo de segunda-feira, que "os salários estão em dia".